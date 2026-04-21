Музыкант Саруханов признался, что не видит необходимости публиковать семейные кадры в соцсетях ежедневно

Игорь Саруханов, исполнитель хита «Скрипка-лиса», редко делится фотографиями и видео своих дочерей в социальных сетях. В беседе с KP.RU заслуженный артист России объяснил свою позицию.

Саруханов не видит необходимости публиковать семейные кадры ежедневно и делится ими только по особым поводам — например, в дни рождения, на 8 Марта или когда посвящает дочери песню

Музыкант рассказал, что его дочь увлекается танцами и хорошо играет на флейте и фортепиано, хотя занятия флейтой она в итоге решила оставить. Саруханов подчеркнул, что никогда не считал нужным ежедневно показывать детей в публичном пространстве.