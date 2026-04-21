Музыкант Саруханов поделился воспоминаниями о встрече с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко

Заслуженный артист России Игорь Саруханов в беседе с KP.RU поделился воспоминаниями о встрече с молодым и популярным исполнителем Ваней Дмитриенко, отметив, что дал ему своеобразный «урок жизни».

Музыкант рассказал, как во время совместного выступления на уличном концерте месяц назад был удивлен, что 20-летний артист не знает его песню «Лодочка».

«Я ему говорю: „Вань, как ты не знаешь? Мы же с тобой месяц тому назад выступали вместе на одном концерте на улице“. А он: „Но я же могу не знать ‚Лодочку‘?“», — с улыбкой вспомнил Саруханов.

Эта ситуация произошла во время съемок шоу «Битва поколений», где Игорь Саруханов выступал в музыкальном поединке против группы 5sta Family. Ваня Дмитриенко, будучи в составе жюри, тогда признался, что ему ближе творчество этой группы, так как они работают на одном лейбле. По мнению заслуженного артиста, многие современные молодые исполнители сознательно выбирают «линию наименьшего сопротивления» и проявляют все меньше интереса к музыкальному прошлому.