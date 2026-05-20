Пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с ИА НСН подчеркнул, что способность музыкантов передавать глубокие эмоции и переживания играет важную роль в успехе русской фортепианной школы.

По его мнению, исполнитель должен интерпретировать произведение, опираясь на собственный опыт, культуру и внутренний мир, а не только на техническую подготовку, написал RT.

Сафронов-Затравкин отметил: «Музыка — это не про технику, а про душу. Магия души, которая присуща русскому человеку, и есть то уникальное, что находят в русских музыкантах».

При этом он подчеркнул, что творчество невозможно без сильной технической базы. В качестве примера пианист выделил китайскую фортепианную школу, где у музыкантов с детства формируют дисциплину, характер и готовность к серьезной работе.