Музыкант Павел Артемьев рассказал, что снял первый короткометражный фильм

Компания «Яркие люди» и «Квартеатр» планирует в Москве показ спектакля «Морозовы. Дела семейные». Это первая постановка цикла о знаменитых меценатах России. Фронтмен группы Artemiev Павел Артемьев рассказал изданию «Сноб» о своем участии в спектакле, планах на выпуск музыкальных альбомов и желании снять кино.

Артемьев подчеркнул, что его привлекло желание окунуться в изучение жизни русского предпринимательства XIX века и судьбы знаменитых предпринимателей-меценатов, оказавших огромное влияние на развитие искусства и культуры в стране. Сам артист также исполняет небольшие музыкальные композиции прямо на сцене.

Помимо театра, Артемьев активно занимается музыкой и мечтает попробовать себя в режиссуре. Недавно завершились съемки первого фильма артиста в жанре драматического мюзикла. Летом исполнитель выступит на Московском джазовом фестивале Moscow Jazz Festival.