Музыкант Николай Кедров признался, что чувствует себя одновременно и русским, и французом

Музыкант поведал трогательную историю своего знакомства с музыкой. Он вспомнил вечер в русском скаутском лагере неподалеку от Парижа, когда завороженно слушал игру руководителя группы на музыкальном инструменте. Позже тот предложил Николаю попробовать поиграть самому, и именно в этот момент будущий музыкант понял, что музыка станет неотъемлемой частью его жизни.

Николай рассказал, что корни его семьи уходят глубоко в российскую культуру. Его бабушка и дедушка, Николай и Софья Кедровы, были талантливыми солистами Императорского Мариинского театра и педагогами Петербургской консерватории. Их судьба резко изменилась в начале 1920-х годов, когда неизвестный предупредил деда о грозящей смертельной опасности. Пройдя рядом с ним человек тихо прошептал: «Вас хотят убить, немедленно уезжайте». Причиной угрозы стала близость семьи к императорскому двору: они исполняли концерты лично для императора Николая II и готовили уроки музыки одному из князей Романовых. Немедленно собравшись, вся семья спешно покинула Россию и обосновалась во Франции.

Рассказывая о сохранении семейных традиций, Николай упомянул, что хотя его мама росла в чисто французской обстановке и разговаривала дома только на французском, память о русской культуре бережно передавалась из поколения в поколение. Каждое воскресенье семья посещала православный храм на парижской улице Дарю, а летом ребята отправлялись в русские скаутские лагеря, где вновь погружались в атмосферу родного языка и обычаев. Сам Николай подчеркивает, что сегодня чувствует себя одновременно русским и французом, гордясь обоими корнями.