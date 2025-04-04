Музыкант Нестеров: альбом «С прочностью нитки» изначально включал 68 треков
Музыкальная группа «Мегаполис» представила новый альбом под названием «С прочностью нитки». Подробнее о проекте рассказал лидер коллектива Олег Нестеров в беседе с сайтом «Сноб».
По его словам, решение о создании сборника возникло после множества интуитивных сессий. Альбом стал результатом работы всего ансамбля.
«Это я, Миша Габолаев и Дима Павлов. Это был такой костяк. Как известно, самые устойчивые табуретки имеют три ножки», — отметил певец.
Он также добавил, что изначально для проекта были отобраны 68 композиций. В полуфинал вышли уже 36 треков. Музыканты слушали их в разном состоянии и настроении, чтобы найти и доработать лучшие, заявил Нестеров.