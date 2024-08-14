Музыкант из «Машины времени» попал в аварию в Москве

Трубач из «Машины времени» Дитковский попал в ДТП в центре Москвы

Под эстакадой в районе Садово-Сухаревской улицы в Москве столкнулись несколько автомобилей. Среди них была машина музыканта и трубача группы «Машина времени» Александра Дитковского, сообщил РЕН ТВ .

«В меня въехал автомобиль. Водитель отвлекся и проехал на запрещающий [сигнал]», — пояснил артист, заметив, что этот поступок и спровоцировал аварию.

Машина, в которой ехал Дитковский, получила повреждения. Сам он не пострадал и собирается 14 августа уехать на гастроли.

В обстоятельствах ДТП предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Александр Дитковский родился в Москве в 1968 году, окончил школу имени Гнесиных по классу трубы, получил диплом Академии Гнесиных. Выступал в разных музыкальных коллективах, в том числе в составе группы «Машина времени».