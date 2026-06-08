Музыкант группы «СерьГа» Сергей Галанин анонсировал выход новых виниловых пластинок

Артист сообщил, что к его дню рождения, 16 ноября, выйдет новая номерная пластинка группы «СерьГа», названия у которой пока нет. Также он рассказал о скором выпуске своего сольного альбома «Любовь, алкоголь и весна. Часть 2», релиз которого планировался еще в 2022 году, но был отложен.

Музыкант поделился своими мыслями о виниле на благотворительном фестивале «Музыка жизни», организованном при поддержке НАШЕго Радио. Он отметил, что коллекционирует пластинки с автографами друзей и ценит в этом процессе аналоговый опыт прослушивания винила. «Сам процесс прослушивания винила — очень домашний, очень аналоговый. Кругом одни цифры, мозги кипят от всего этого. А здесь — раз, протер, поставил… Очень здорово», — подчеркнул артист.

Сейчас в коллекции музыканта уже более десяти виниловых пластинок, и он рад, что вскоре появятся еще две. Он также добавил, что время спеть о любви и весне пришло, и без этого можно сойти с ума.