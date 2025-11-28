Музыкант Фабио Мастранджело рассказал, как музыка изменила его жизнь и привела в Россию

Фабио Мастранджело — известный музыкант, который начал свой путь в Италии и теперь возглавляет театр в Санкт-Петербурге. В беседе с «Петербургским дневником» он рассказал о том, как музыка изменила его жизнь и привела в Россию.

Мастранджело впервые приехал в Санкт-Петербург в 1999 году и сразу влюбился в город.

«Я понял, что это именно то место, где мне хотелось бы жить», — вспоминает он. Вскоре Фабио стал гражданином России и принял православие.

Музыкант возглавил Мюзик-Холл и переименовал его в театр имени Шаляпина. «Я большой почитатель творчества Федора Шаляпина, — говорит Мастранджело. — Мне было жаль, что имя этого величайшего певца звучит не так часто, как оно того заслуживает».

Театр стал синтетическим: в нем идут симфонические концерты, мюзиклы, оперы и оперетты. «Качество должно стоять на первом месте», — уверен Мастранджело. Он ждет открытия обновленного театра в декабре 2027 года.

Фабио не только руководит театром, но и выступает как дирижер. 27 ноября на исторической сцене Мариинского театра состоится его концерт «Маэстро Мастранджело в поисках шедевра». В нем примут участие Вероника Джиоева (сопрано), Даниэла Скиллачи (сопрано), Сандра Шиндер (скрипка), солисты и хор Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, а также симфонический оркестр «Северная симфония».