Музыкант DenDerty объяснил популярность аккордеона аутентичным звучанием

Саундпродюсер и музыкант Денис Бурашников, известный под псевдонимом DenDerty, объяснил в интервью « Постньюс », что возросший интерес к аккордеону связан с его уникальным звучанием.

По мнению Бурашникова, в 90-е и 2000-е годы инструмент утратил популярность, поскольку в то время многие ориентировались на американскую культуру, где он не был распространен.

«Естественно, не русские придумали аккордеон, но он все равно ближе нам, чем электрогитара, например», — отметил музыкант.

Эксперт назвал главным плюсом аккордеона неповторимость. Механика работы инструмента отличается от других, что делает его привлекательным для артистов, стремящихся выделиться на сцене.