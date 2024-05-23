Музыкант Чарли Колин умер, поскользнувшись в душе

Музыкант и основатель группы Train Чарли Колин скончался в возрасте 58 лет из-за трагической случайности. Он упал в душе и умер. Об этом сообщило издание ТМZ .

Инцидент произошел, когда басист известного рок-коллектива присматривал за домом друга в Брюсселе. Принимая душ, музыкант поскользнулся, упал и получил несовместимую с жизнью травму.

Точную дату смерти музыканта пока не установили. Его тело обнаружили через пять дней, когда владельцы дома вернулись.

Эта новость шокировала всех близких Колина. Участники группы Train также выразили свои соболезнования в социальных сетях и подчеркнули значимость вклада музыканта в развитие и успех коллектива. Они отметили, что его влияние на музыку и на людей останется в их памяти, и назвали музыканта легендой.

«В моем сердце для него всегда найдется теплое местечко. Я всегда пытался приблизить его к себе, но у него было собственное видение. Ты легенда, Чарли. Иди, очаруй этих ангелов», — отметил один из музыкантов, Пэт Монахан.