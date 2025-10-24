Музыкант Билли Новик сообщил о планах провести апофеотический концерт в Петербурге

В этом году у музыканта сразу две знаменательные даты — личный юбилей и четвертьвековой творческий путь его группы Billy’s Band. Исполнитель заявил о планах отметить события по максимуму.

«Нам неимоверно повезло — Большой концертный зал „Октябрьский“ отдал нам субботу, 1 ноября, и мы хотим сделать настоящий апофеотический концерт», — поделился Новик.

По его словам, зрителей ждут оркестр, струнный квартет и главные песни коллектива. Кроме того, выступление будет сопровождаться видеодекорациями и сюрпризами.