Музыкант Билли Новик сообщил о планах провести апофеотический концерт в Петербурге
Известный джазовый артист из Северной столицы Билли Новик дал интервью газете «Петербургский дневник».
В этом году у музыканта сразу две знаменательные даты — личный юбилей и четвертьвековой творческий путь его группы Billy’s Band. Исполнитель заявил о планах отметить события по максимуму.
«Нам неимоверно повезло — Большой концертный зал „Октябрьский“ отдал нам субботу, 1 ноября, и мы хотим сделать настоящий апофеотический концерт», — поделился Новик.
По его словам, зрителей ждут оркестр, струнный квартет и главные песни коллектива. Кроме того, выступление будет сопровождаться видеодекорациями и сюрпризами.