Музыкальный обозреватель Полупанов объяснил успех Алсу в Монголии ее участием в «Евровидении»

Российская певица Алсу выступила с двумя успешными концертами в столице Монголии Улан-Баторе 17 и 18 мая. Оба выступления прошли при полном аншлаге, зрители активно участвовали в концерте, исполняя хиты артистки вместе с ней. Музыкальный критик и журналист Владимир Полупанов в интервью изданию «Абзац» раскрыл причины популярности исполнительницы в Монголии.

Он рассказал, что Алсу впервые посетила страну в 2002 году сразу после участия в конкурсе «Евровидение». Тогда имя звезды прогремело далеко за пределами России, и поклонникам казалось, будто они видят живого идола мировой сцены. Ее концерты собирали огромные стадионы, а саму певицу сравнивали с легендарным музыкантом Майклом Джексоном.

Сейчас интерес публики сохранился: зрители помнят старые хиты Алсу и охотно участвуют в исполнении песен, подпевая любимые композиции. Полупанов особо выделяет двуязычность певицы, исполняющей репертуар на русском и английском языках, что помогает завоевать симпатию местных поклонников. Кроме того, редкие визиты Алсу в Монголию усиливают ожидания фанатов.