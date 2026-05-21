Музыкальный критик Соседов заявил, что популярность Бузовой имеет социальный, а не музыкальный характер
Ольга Бузова уже более 10 лет выпускает музыкальные композиции и радует поклонников новыми треками. Тем не менее не все эксперты признают ее вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Критик Сергей Соседов в беседе с Общественной службой новостей высказал мнение, что успех Бузовой обусловлен скорее социальными факторами, чем музыкальными достижениями.
Соседов подчеркнул, что отсутствие вокальных данных у Бузовой очевидно для всех.
«Ее песни — это набор каких-то музыкальных фрагментов, которые она пытается петь», — заметил критик.
По его словам, огромная фанбаза певицы поддерживает ее и принимает любые проявления творчества. Критик добавил, что большинство поклонников Бузовой пришли из реалити-шоу «Дом-2», где она ранее участвовала.