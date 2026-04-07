Музыкальный критик Соседов осудил бывших звезд за переход в эзотерику

Музыкальный продюсер Сергей Соседов в беседе с ОСН высказал мнение, что знаменитости, переставшие быть востребованными в актерской или певческой карьере и ставшие коучами или духовными наставниками, признают свою несостоятельность в основной профессии.

Критик утверждает, что успешные и популярные люди не нуждаются в поиске себя в новых направлениях. По его словам, переход в сомнительные сферы деятельности зачастую происходит из-за отсутствия интереса со стороны публики.

«Человеку, который успешен, знаменит и востребован, не нужно становиться гадалкой или каким-нибудь коучем», — отметил Соседов.

Он подчеркнул, что преподавать и делиться своим мастерством могут только те, у кого есть чему поучиться.