Музыкальный критик Соседов обвинил Марго Овсянникову в отсутствии вокальных данных

Марго Овсянникова, известная по участию в проекте «Дома-2», привлекла внимание общественности и стала подопечной знаменитого певца Филиппа Киркорова. Отношение публики к ней неоднозначное: одни ее любят, другие — сомневаются в ее успехе. Главный музыкальный критик России Сергей Соседов в беседе с ОСН высказал свое мнение по этому поводу.

По словам собеседника, у Марго Овсянниковой нет музыкального слуха.

«Для меня это никто и ничто! Все говорят, что она почти в мировых чартах. Простите, а что же она там поет, если даже я не знаю ее песен? Я не вижу в этой девице ни таланта, ни намека на певческие способности. Она, полагаю, чей-то пиар, просто за деньги ее продвигают вперед, чтобы открывала рот под фонограмму. Господи, мы столько раз это проходили, что даже скучно обсуждать», — отметил Соседов.

Критик также высказал мысль, что дружба с Киркоровым — результат финансовых вложений со стороны Овсянниковой.

«Не секрет, что Филипп Бедросович очень падок на деньги. Ему платят, и он просто исполняет прихоти этой бесталанной девицы. Вот и весь секрет ее продвижения», — добавил Соседов.