Музыкальное шоу с необычными дуэтами артистов состоялось в Кремле

Необычное музыкальное шоу в честь 32-летия «Авторадио» состоялось 11 апреля в Государственном Кремлевском дворце. В зале собралось около шести тысяч слушателей, а на сцену вышли более 30 артистов.

Отличительной чертой концерта стали сольные номера и дуэты известных артистов в новых аранжировках — под аккомпанемент симфонического оркестра. Песни совместно исполняли такие музыканты, как Леонид Агутин и Владимир Пресняков, Дима Билан и Zivert, Валерия и Стас Пьеха и другие.

«Когда я впервые услышала оркестровку песни „За бывшего“, <…> меня промурашило. И в какой-то момент у меня даже подступили слезы, насколько это красиво. Потому что я фанат классической музыки», — рассказала Люся Чеботина, выступавшая в дуэте с Филиппом Киркоровым.

А Денис Клявер признался, что концерт, несмотря на объем зала, по уюту напоминал квартирник.

«Отпраздновав день рождения в Кремле, через несколько дней мы начнем подготовку к следующему дню рождения. Обязательно придумаем что-то новое, интересное, и вновь по-настоящему удивим всех», — пообещал продюсер радиостанции Олег Балыков.

На концерт приехали зрители из разных регионов России — от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока, от Брянска до Дагестана. А те, кто не попал в этот вечер в столицу, мог насладиться музыкой в прямом радиоэфире или в социальных сетях.