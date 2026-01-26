Муж певицы Глюкозы накопил миллионный долг по налогам

Учрежденные мужем певицы Глюкозы, предпринимателем Александром Чистяковым компании накопили долг по налогам на 40 миллионов рублей. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный бизнес».

Всего под контролем предпринимателя находится пять различных организаций, у всех есть налоговые задолженности. Основные доли в более чем 25 и 10 миллионов рублей приходятся на ООО «Павловское подворье» и ООО «Терра Менеджмент — 3».

Издание Super.ru со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс» сообщило, что ФНС заблокировала счета всех подконтрольных Чистякову компаний.

В конце декабря телеграм-канал Baza насчитал 1,8 миллиарда рублей совокупного долга неуплаченных налогов, штрафов и пени попавших под уголовные дела российских блогеров и коучей.

Рекордсменом по долгу в 820 миллионов рублей стал блогер и основатель Club-500 Дмитрий Портнягин. В начале ноября суд вернул материалы его уголовного дела в прокуратуру.