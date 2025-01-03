Муцениеце и Дранга поцеловались на глазах у прохожих в Москве

Актриса Агата Муцениеце встречала Новый год с музыкантом Петром Дрангой и дочерью. Артистка опубликовала совместный снимок Instagram*, тем самым подогрев интерес к своей персоне.

На фотографии, которую Агата показала в соцсетях, она целуется с Петром на площади. В руках они держат зажженные бенгальские огни.

Впервые о романе Муцениеце с аккордеонистом стало известно в ноябре 2024 года. Спустя несколько месяцев артистка познакомилась с родными Дранги. Также они часто вместе выходят в свет. Пара с удовольствием позирует на красной дорожке, при этом Петр обнимает Агату за талию. Свои отношения они официальное не подтверждали.

Знакомые Муцениеце рассказали kp.ru, что у нее роман с женатым и состоятельным мужчиной. Отношения с ним актриса не планирует афишировать.

Ранее Агата Муцениеце подтвердила слухи о связи с актером Никитой Кологривым. По ее словам, роман с актером был недолгим. После развода с Павлом Прилучным актриса так и не смогла построить серьезных отношений.

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