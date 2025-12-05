Мусор и горшки с землей. В какой обстановке умерла бывшая жена Ефремова

Площадка в подъезде перед квартирой актрисы Ксении Качалиной, которая недавно скончалась, оказалась сильно захламлена вещами и мусором. Об этом сообщил NEWS.ru, опубликовав фотографии.

У двери четвертой супруги Михаила Ефремова стоял обветшалый комод. На котором были свалены коробки, одежда и мелкий мусор. Также внимание журналистов привлекла картонная фигура мужчины в костюме.

Вокруг квартиры Качалиной стояли пластиковые горшки с землей, в одном из которых лежала белая лента. На ковриках у входа можно заметить много следов грязи. Стены подъезда в доме актрисы украшены декоративными молдингами и лепниной, его освещают массивные люстры.

Ксения Качалина умерла в ночь на среду, 3 декабря. В тот момент рядом с ней находился ее бывший муж Михаил Ефремов. Актер приехал навестить свою бывшую жену, но дверь ему не открыли. Тогда он взломал замки, чтобы попасть внутрь. В квартире Ефремов обнаружил лежащую без сознания Качалину, он вызвал полицию и врачей.