Московские врачи спасли итальянского режиссера де Мальо после инсульта

Де Мальо заявил, что получил вторую жизнь после лечения в Москве

Итальянского актера и режиссера Клаудио де Мальо выписали из московской больницы после инсульта. Об этом ТАСС сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По его словам, у де Мальо произошло серьезное кровоизлияние в мозг. Врачи скорой помощи быстро определили причину ухудшения состояния и доставили пациента в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени С. П. Боткина, где ему провели сложную операцию.

«Сейчас, когда все кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи, в общем-то, подарили ему вторую жизнь», — сказал Заславский.

Пресс-служба ГИТИСа поблагодарила специалистов нейрохирургического отделения № 49 центра имени Боткина за оперативность и высокий профессионализм. Там подчеркнули, что врачи спасли человека, чья творческая деятельность имеет большое значение для международного культурного диалога.

Де Мальо госпитализировали 11 апреля прямо из учебного заведения. Ему стало плохо во время мастер-класса.