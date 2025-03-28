Опрос телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» показал, какая роль Иннокентия Смоктуновского больше всего нравится российским зрителям. Результаты опубликовала « Москва 24 ».

Абсолютным лидером стал Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля». Это подтвердили 67% опрошенных. На втором месте оказался Гамлет из одноименной картины, за него проголосовали 20% респондентов. Тройку лидеров замкнули принц и криминальный авторитет из фильма «Гений» (11%).

Следом расположились лорд Томас Бэллинджер из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» и Плюшкин из «Мертвых душ» — у них по 9,5% и 9% соответственно.