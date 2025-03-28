Опрос телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» показал, какая роль Иннокентия Смоктуновского больше всего нравится российским зрителям. Результаты опубликовала «Москва 24».
Абсолютным лидером стал Юрий Деточкин из фильма «Берегись автомобиля». Это подтвердили 67% опрошенных. На втором месте оказался Гамлет из одноименной картины, за него проголосовали 20% респондентов. Тройку лидеров замкнули принц и криминальный авторитет из фильма «Гений» (11%).
Следом расположились лорд Томас Бэллинджер из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается» и Плюшкин из «Мертвых душ» — у них по 9,5% и 9% соответственно.
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