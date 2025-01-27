Моргенштерна объявили в розыск

СК объявил в розыск рэпера Моргенштерна по делу о нарушении закона об иноагентах

Следственный комитет России объявил в розыск известного рэпера Алишера Моргенштерна* в связи с нарушением музыкантом закона об иностранных агентах. Об этом сообщил ТАСС .

«Следователь принял решение объявить фигуранта дела в федеральный и межгосударственный розыск», — отметил источник.

Расследование уголовного дела против Моргенштерна продолжается. Прокуратура Москвы 18 января сообщила, что суд арестовал имущество артиста. Ему запретили совершать какие-либо юридические действия с жилым строением и земельным участком в Истринском районе Московской области, а также тремя нежилыми помещениями и нежилым зданием.

Ведомство инициировало возбуждение дела против Моргенштерна* за невыполнение обязанностей иностранного агента. В настоящее время рэпер находится за границей.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.