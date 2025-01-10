Моргенштерн дал первый комментарий после скандального выступления в Куршевеле

Рэпер Моргенштерн* объяснил свое скандальное выступление на корпоративе в Куршавеле и пожаловался на психологические проблемы. Ролик с обращением к поклонникам он опубликовал в соцсети Instagram**.

Исполнитель рассказал, что принимает алкоголь и лекарства, чтобы избавиться от «таракашек, живущих в черепной коробке». Также он намекнул подписчикам, что планирует отправиться в рехаб.

«Не переживайте — я скоро уже буду в специализированном месте, под присмотром, и все будет супер!», — отметил Моргенштерн*.

Ранее пьяный рэпер упал прямо во время выступления в Куршавеле, когда исполнял песню «Кадиллак». Он не смог сам подняться, поэтому на помощь ему пришли зрители. Когда Моргенштерн* смог занять место на стуле, он спросил, не зацепил он кого-нибудь во время падения. Несмотря на конфуз, рэпер продолжил концерт и исполнил песню «Эта сука хочет денег».

В январе 26-летний музыкант сообщил о планах лечь в рехаб после гастролей в Куршевеле, Бали и Пхукете.