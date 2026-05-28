Молодая жена Петросяна удивила поклонников фото из больницы

Супруга 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась в медицинском учреждении под капельницей. Соответствующее видео блогер разместила в своих социальных сетях.

Брухунова сняла короткий ролик на больничной кушетке. В кадр попала подключенная капельница. На видео автор успокоила подписчиков.

Женщина рассказала, что пришла в клинику на плановые процедуры. Она сдала несколько анализов крови. Затем ей поставили капельницу с поддерживающим витаминным комплексом.

После клиники блогер намерена вернуться к привычному графику.

Татьяна Брухунова стала пятой женой народного артиста РСФСР Евгения Петросяна в 2019 году. Их отношения вызвали общественный резонанс и бурное обсуждение в прессе из-за внушительной разницы в возрасте — сатирик старше своей избранницы на 44 года.

Брухунова долгое время работала личным ассистентом и директором юмориста. В 2025 году она в очередной раз привлекла внимание СМИ, женщину осуждали за роскошный круиз по Волге.