Молодая возлюбленная Аль Пачино впервые вышла на публику с их сыном

Daily Mail: молодая избранница актера Аль Пачино впервые показала их ребенка

Ron Adar/Keystone Press Agency
Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возлюбленная 84-летнего актера Аль Пачино 30-летняя Нур Алфалла впервые показала лицо их сына. Фотографии гуляющей по Лос-Анджелесу девушки с ребенком опубликовали журналисты Daily Mail.

На опубликованных кадрах главы семейства рядом не было. Алфалла держала сына на руках около детской коляски. На ней были надеты черная майка и такого же цвета спортивные штаны, а на ногах — удобные кроссовки. Волосы она оставила распущенными, а лицо спрятала за солнцезащитными очками. Для ребенка мать выбрала светлую одежду — белую футболку и голубые шорты.

Сыну голливудского актера чуть больше года. Это четвертый ребенок Пачино. У него также есть трое взрослых детей от разных женщин, ни на одной из которых он не был женат.

Прошлой осенью Альфалла разорвала отношения с Пачино и вернулась к бывшему возлюбленному 62-летнему миллиардеру Николасу Берггрюену. Они расстались в 2020 году.

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