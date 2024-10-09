«Могу бухнуть». Агутин рассказал о своем отношении к алкоголю

Певец Леонид Агутин в молодости часто выходил на сцену в алкогольном опьянении. Спиртное помогало справиться с агорафобией, признался исполнитель в интервью Роману Костомарову в Rutube-шоу «По душам».

«У меня агорафобия. Боюсь большого скопления людей. Людей в зале не боюсь. Но вот, например, какие-то важные съемки. И за кулисами очень много разных людей. И я сразу хочу выйти обратно», — пояснил он.

По словам Агутина, в такие момент он выпивал «пару стаканов и шел на сцену в хорошем настроении», Певец бросить пить благодаря самодисциплине и спорту. Для этого ему понадобилось пять-семь лет.

Сначала артист прекратил употреблять на гастролях и съемках, а после организм «привык» не пить. При этом Агутин отметил, что до сих пор «может бухнуть, но это перестало быть нормой жизни».

Ранее Леонид Агутин предположил, что причиной его возможного развода с Анжеликой Варум может стать шопинг. По его словам, именно совместный поход за одеждой станет концом их брака.