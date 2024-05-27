«Могло бы закончиться очень печально». Шансонье Жека рухнул на сцене в Ессентуках

Шансонье Жека упал на сцене во время концерта в Ессентуках

Шансонье и композитор Евгений Григорьев, который выступает под псевдонимом Жека, упал во время концерта в Ессентуках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Уникальное видео „Жесть, на концерте Жеки!“. Все могло бы закончиться очень печально», — написал певец.

Он уточнил, что перед выступлением специалисты, отвечающие за техническую подготовку, не зафиксировали шнуры на сцене.

В результате артист потерял равновесие и рухнул перед зрителями. Видео с моментом падения он разместил в своем канале.

«Поскользнувшись, я совершил жесткое падение!», — отметил Жека.

Похожий случай произошел с солистом Quest Pistols в прошлом году. Он оступился и упал головой вниз со сцены на зрителей.