Модель Решетова заявила, что находится в гармонии после скандала с Алсу

Блогер и модель Анастасия Решетова избавилась от нарощенных волос и макияжа. В социальной сети Instagram* она заявила, что причина таких внешних изменений кроется в ее психологическом состоянии.

«Многие заметили, что уже какой-то период я нахожусь в такой гармонии с собой, что не хочется добавлять дополнительной яркости образу», — написала она.

Решетова добавила, что чувствует себя комфортно в спортивной одежде и без косметики. В доказательство своих слов она представила снимок, на котором позировала перед зеркалом с минимум макияжа и натуральными волосами.

Недавно модель Анастасию Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и ее мужа Яна Абрамова. Сама артистка не стала обсуждать личную жизнь публично, назвав соперниц «девушками с низким социальным статусом».

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