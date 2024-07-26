Модель Решетова рассказала, что на месяц расстается с сыном Ратмиром

Модель, первая вице-мисс «Мисс Россия» 2014 года Анастасия Решетова в своих соцсетях рассказала, что на месяц расстается с сыном Ратмиром. Мальчик будет проводить время со своим отцом Тимати, сообщил сайт 7Дней.

По ее словам, август — очередь папы на отпуск с ребенком. Модель призналась, что всегда прощается с сыном со слезами на глазах.

Отмечается, что в начале июля Решетова улетела с маленьким Ратмиром отдыхать в Европу.

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