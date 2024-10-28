Модель Лопырева опубликовала фото в откровенном купальнике на пляже с маленьким сыном
Модель и телеведущая Виктория Лопырева повторила фотосъемку, которую она проводила год назад. На кадре знаменитость позирует в откровенном купальнике на пляже с маленьким сыном, сообщила «Газета.ru».
Звезда отметила, что мальчик прилично подрос, а «мама осталась в прежней форме». В ответ Лопырева получила массу положительных комментариев. Подписчики одарили комплиментами фигуру модели.
«Так выглядеть прекрасно… Это достойно уважения», — отметил один из поклонников.
Напомним, в 2022 году телеведущая перебралась в Дубай. Причинами переезда она назвала безопасность, климат и возможность продолжать международную карьеру.
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