Модель Лопырева опубликовала фото в откровенном купальнике на пляже с маленьким сыном

Модель и телеведущая Виктория Лопырева повторила фотосъемку, которую она проводила год назад. На кадре знаменитость позирует в откровенном купальнике на пляже с маленьким сыном, сообщила « Газета.ru ».

Звезда отметила, что мальчик прилично подрос, а «мама осталась в прежней форме». В ответ Лопырева получила массу положительных комментариев. Подписчики одарили комплиментами фигуру модели.

«Так выглядеть прекрасно… Это достойно уважения», — отметил один из поклонников.

Напомним, в 2022 году телеведущая перебралась в Дубай. Причинами переезда она назвала безопасность, климат и возможность продолжать международную карьеру.