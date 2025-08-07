Модель и звезду мема про «Бентли» Брулетову ограбили в Лондоне

Российская модель Алла Брулетова сообщила о происшествии в своей лондонской квартире. Через окно туда проник неизвестный и пытался украсть вещи. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети.

«Кто-то на улице заметил вора, пытающегося вломиться в дом через окно, и вызвал полицию», — сообщила она.

Брулетова поделилась фото из квартиры. Внутри царит хаос: на полу разбросаны осколки стекла, а вещи модели свалены в беспорядке.

Брулетова стала известной в сети благодаря видео с Bentley. Ее ролик вдохновил тысячи пользователей создать пародии. В этих видео владельцы других машин показывали свои авто в похожем стиле.

Ранее воры обчистили квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты в Москве. Злоумышленники вскрыли сейф с помощью отверток, вынесли украшения и деньги, после чего скрылись.