Модель Даниленко призналась, что не привыкла себе в чем-то отказывать

Модель Дария Даниленко, сотрудничавшая с брендами Blumarine и Versace, рассказала в беседе с Леди Mail о своих финансовых привычках.

Говоря о собственном стиле расходов, знаменитость назвала себя очень расточительной и отметила, что не привыкла себе в чем-либо отказывать.

«Это не значит, что я шопоголик и постоянно скупаю брендовую одежду или новые гаджеты. Но я люблю поесть в ресторане, отдохнуть в SPA, сходить на массаж, сумочку себе купить», — пояснила манекенщица.

Тем не менее, модель призналась, что чрезмерные расходы случаются редко. Сейчас Даниленко находится в Америке, где, по ее словам, все достаточно дорого.