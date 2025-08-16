Девушка Тимати Валентина Иванова вступилась за мать своего молодого человека Симону Юнусову. Она написала в социальной сети, что ей повезло со свекровью.

«Симона — лучшая! Мне повезло со свекровью, вы представить не можете. Это самый добрый, заботливый и чуткий человек. Как она любит семью, детей и внуков! Не все способны на это. Я не знаю ни одного нормального человека, который не нашел бы общий язык с ней», — отметила 31-летняя девушка.

Таким образом Иванова ответила на критику в Сети по поводу того, что Симона перерезала пуповину новорожденной — обычно это делает отец ребенка. Хейтеры выразили мнение, что Юнусова могла бы и не лезть в этот интимный процесс.

Ранее Тимати впервые показал фото дочери от модели Ивановой, он стал отцом в третий раз. Ребенок музыканта появился на свет 2 августа в московском роддоме.