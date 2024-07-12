«Мне нельзя!» Долину напугал букет поклонницы

Kp.ru: Долина отказалась от подаренных челябинкой цветов на «Курчатов Фесте»

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Певица Лариса Долина не приняла букет цветов на концерте во время «Курчатов феста» в Челябинске. Об этом сообщили журналисты kp.ru.

По данным издания, поклонница подошла близко к сцене и протянула певице собранные в букет алые розы и белые лилии. Нагнувшись, Долина резко передумала брать цветы и подтолкнула их обратно к фанатке.

Артистка объяснила женщине, что из-за аллергии вынуждена отказаться от подарка.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя!» — сказала Долина.

Затем она рассмеялась и посоветовала передать цветы коллеге — пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову.

Он принял цветы, заявив, что аллергии у него нет.

Недавно продюсер Евгений Морозов рассказал, что Долина — единственная выстоявшая конкурентка певицы Аллы Пугачевой. По его словам, артистка всегда активно дерзила Примадонне.

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