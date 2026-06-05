Младшая сестра актера Александра Устюгова умерла от рака

Звезда «Ментовских войн» Александр Устюгов сообщил о смерти сестры Екатерины, которая долго боролась с раком. Актер написал об этом в соцсети «ВКонтакте» .

Устюгов узнал о смерти сестры, когда находился на гастролях. Несмотря на траур, он не отменил тур.

«Один из нас уехал в рай, Он встретит Бога — ведь есть, наверно, Бог», — опубликовал артист строчки Владимира Высоцкого.

Сестре актера было 46 лет. Ее дочь написала в соцсетях 31 мая, что ее не стало вечером.

Екатерина Устюгова была бэк-вокалисткой в музыкальном коллективе Ekibastuz, который ее брат основал в 2015 году. Группа получила название в честь их родного города в Казахстане. Коллектив играет питерский рок. Екатерина до последнего времени выходила на сцену вместе с братом, несмотря на болезнь.