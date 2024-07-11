«Миранда Пристли вернется». Фанаты Мэрил Стрип поддержали участие звезды в сиквеле

Фанаты актрисы Стрип поддержали ее возвращение в сиквеле «Дьявол носит Prada»

Фанаты актрисы Мэрил Стрип выразили надежду, что звезда снимется в продолжении фильма «Дьявол носит Prada». Соответствующий пост они разместили в соцсети Instagram*.

«Миранда Пристли вернется», — написали поклонники.

Они опубликовали снимок обладательница трех премий «Оскар» со съемок первой части картины, в которой ей досталась роль главного редактора модного журнала Миранды Пристли.

«С нетерпением жду встречи с вами в этом фильме снова!», «Мечты действительно сбываются», «Слава Богу, Миранда вернется, я скучаю по ней», — написали восхищенные фанаты.

В Голливуде началась работа над продолжением фильма «Дьявол носит Prada». Сценарий напишет автор оригинальной ленты Алин Брош. Сиквел пока находится на ранней стадии разработки, и с актерами контракты еще не заключали.

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