Миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в дешевом колье | 360°

Знаменитости 30 апреля 2024, 16:02 Миллиардерша Тейлор Свифт появилась на публике в дешевом колье Певица Тейлор Свифт вышла в свет в колье за 120 долларов C Flanigan/Keystone Press Agency/globallookpress

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Американская поп-исполнительница и автор песен Тейлор Свифт, чье состояние превысило миллиард долларов, появилась в обществе в колье за 120 долларов. Недорогое украшение заметили репортеры издания People.

Тейлор Свифт заметили на мероприятии Golf Classic Gala 27 апреля в Лас-Вегасе. Она была со своим избранником, футболистом Трэвисом Келси. Артистка выбрала для выхода в свет облегающее зеленое платье Maria Lucia Hohan с разрезом. Ее шею украсило колье Vitaly стоимостью 120 долларов.

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Отношения Свифт с футболистом Келси рассекретили фотографы. В октябре певицу засняли за поцелуем со спортсменом. В тот день она посетила матч американского футбола, где команда Келси «Канзас Сити Чифс» одержала победу.

Келси уже представил избранницу своим друзьям. Журналисты писали, что Свифт намерена обручиться с возлюбленным этим летом.

Ранее певица Тейлор Свифт пополнила список самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes. Ее состояние оценили в 1,1 миллиарда долларов.