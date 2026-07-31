Милана Хаметова рассказала, что перешла на домашнее обучение для совмещения школы с карьерой блогера и певицы

Актриса и блогер Милана Хаметова в интервью «Вечерней Москве» поделилась своим опытом совмещения школьной жизни с карьерой популярной артистки. Она рассказала, что перешла на домашнее обучение, чтобы больше времени уделять работе.

По словам Миланы, ее график стал настолько плотным, что ей пришлось искать новые способы организации времени. Она сдавала ОГЭ, а между экзаменами продолжала готовиться к следующим испытаниям, успевая при этом участвовать в съемках и интервью.

Хаметова также выразила свое отношение к детскому блогингу. Она считает, что для детей-инфлюенсеров нужно вводить определенные правила, чтобы они чувствовали себя спокойно в интернете и избегали рисков. Блогер подчеркнула, что важно, чтобы родители помогали детям ориентироваться и учили отвечать за свои слова и поступки.

Милана активно занимается музыкой и планирует продолжать актерскую карьеру. Она мечтает поступить в театральный вуз и попробовать себя в разных жанрах, включая комедии и фильмы ужасов.

Недавно Милана выпустила мультфильм «Папа, купи песика», который стал для нее важным проектом. В нем она смогла воплотить свои идеи и ценности. Милана не планирует останавливаться на достигнутом и собирается продолжать работу в анимации, а также выпустить новые музыкальные треки и организовать гастрольный тур.