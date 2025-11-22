Михалков объяснил, почему не снимает кино о спецоперации

Режиссер Никита Михалков объяснил, что воздерживается от создания кинокартин о спецоперации, так как считает, что осмыслить произошедшее в полной мере будет возможно только после завершения конфликта. Об этом он заявил на выступлении в Национальном центре «Россия», его слова передало РИА «Новости» .

«Вспомните кино о войне. Были картины, которые снимались во время войны, хорошие картины. Но лучшее кино о войне, оно было тогда, когда война прошла, когда осмысление и масштаб произошедшего стал виден», — сказал он.

Михалков отметил, что имеет свою позицию насчет приводящихся операций на территории Украины. Режиссер признал, что потребность в таких документальных фильмах и программах существует, однако к теме нужно подходить аккуратно, избегая спекуляций.

Похожее заявление режиссер уже делал три года назад. Тогда он тоже говорил, что не готов снимать фильм о СВО до ее окончания.