Metallica анонсировала концерт афишей на русском языке

Рок-группа Metallica анонсировала концерт в Fortnite постером на русском языке

Американская метал-группа Metallica сделала анонс своего интерактивного концерта в игре Fortnite постером на русском языке. Публикация появилась на официальной странице коллектива в социальной сети Facebook*.

«Рев. Драйв. Рок» — написали музыканты на афише.

В комментариях к посту возмущенные поклонники оставили негативные сообщения.

«Почему по-русски?», «Какой стыд», «Какого черта?» — отреагировали некоторые пользователи.

Другие фанаты наоборот поблагодарили группу за такую афишу.

«Это стоило сделать хотя бы ради того, чтобы показать, что музыка не имеет границ», «Наши слоны», «Ненавистники пусть ненавидят», — написали они.

Ранее фронтмен Metallica Джеймс Хэтфилд сделал татуировку с прахом умершего лидера группы Motorhead Лемми Килмистера. Он смешал обычные черные чернила с прахом ушедшего музыканта.

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