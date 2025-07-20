Матвиенко объяснил замену Шамана в этно-опере «Князь Владимир»
Матвиенко: Шамана заменили в опере «Князь Владимир» из-за графика
Певца Шамана (Ярослава Дронова) пришлось заменить на другого артиста в этно-опере «Князь Владимир». Об этом рассказал «Известиям» композитор Игорь Матвиенко.
Продюсер объяснил замену напряженным графиком Шамана, который не сможет поехать в тур с труппой оперы.
«У Ярослава слишком сложный график, а у нас сейчас большой тур, и поэтому он просто физически не может готовиться», — отметил Матвиенко.
Уникальная этно-опера рассказывает о жизни князя Владимира, крещении Руси и собирании русских земель. Постановку впервые показали зрителям 5 февраля в Кремлевском дворце в Москве.
В реализацию проекта «Продюсерский центр Игоря Матвиенко» вложил почти 39 миллионов рублей. По словам Шамана, он согласился исполнить роль князя Владимира не раздумывая.