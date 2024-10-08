Мацуев из-за болезни отменил концерты в Сибири

Из-за болезни пианист Денис Мацуев не смог выступить в Новосибирске, Кемерове и Барнауле. Его пресс-служба сообщила ТАСС , что концерты отложили.

«Денис Леонидович вынужден был перенести концерты в связи с болезнью. Концерты не отменены, а перенесены», — сообщил представитель музыканта.

Мацуев планировал выступить на сцене Государственной филармонии Алтайского края 2 и 3 октября, в Новосибирской государственной филармонии — 5, 6 и 7 октября, в филармонии Кузбасса — 7, 8 и 9 октября. Дату переноса представитель музыканта не уточнил, однако пресс-служба площадки в Новосибирске сообщила, что они состоятся в начале ноября.

В сентябре пианист выступил на Исторической площади в Дмитрове и на Воднолыжном стадионе имени Нехаевского в Дубне. Он принял участие в джаз-концерте и представил сольную программу.