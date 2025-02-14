Мать иноагентки Марии Максаковой-Игенберс стала терять зрение

У матери оперной певицы Марии Максаковой-Игенберс* Людмилы появились проблемы со зрением после падения на сцене. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Несколько месяцев назад 84-летняя народная артистка пожаловалась медикам на искаженное и размытое зрение. С тех пор ситуация не поменялась.

Все началось в декабре, когда Максакова-старшая упала со сцены. Ей пришлось несколько дней пробыть в стационаре. Врачи провели операцию по восстановлению положения искусственного хрусталика. Также артистка борется с хроническими проблемами с сердцем и слухом, добавил собеседник Mash.

Журналистам удалось связаться с директором театра имени Вахтангова Кириллом Кроком. Тот заявил, что со звездой все нормально, несколько дней назад они даже вместе гастролировали в Сарове.

В прошлом году на ее сбежавшую из России дочь возбудили уголовное дело после интервью украинскому каналу. В нем Мария Максакова-Игенберс* призвала россиян помогать ВСУ. Теперь певице грозит до шести лет тюрьмы.

*признана иноагентом в России.