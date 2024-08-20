Мать Бони решила через суд взыскать с пластического хирурга 195 млн рублей
Mash: мама Бони подала в суд иск к пластическому хирургу, оперировавшему ее
Мама телеведущей и блогера Виктории Бони Галина обратилась с иском в суд против пластического хирурга Максима Иванчука. Она намерена взыскать с него 195 миллионов рублей за неудачную операцию, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным издания, женщина согласилась на преображения по совету дочери. Иванчук сделал пластическую операцию Боне в Эмиратах, где якобы у него своя клиника.
Авторы статьи уточнили, что хирург, окончив на Украине мединститут, на протяжении нескольких лет работал в ОАЭ. Стоимость операций у него варьировалась от 20 до 250 тысяч евро.
Маме Бони выполнили липосакцию подбородка, подтяжку кожи лица и блефаропластику. Однако вместо омоложения женщина получила серьезные ожоги, шрамы, а также у нее развился некроз тканей и почти перестала двигаться шея, уточнили авторы статьи.
После случившегося семья Бони обратилась за консультацией к другим медикам, которые заявили о необходимости пересадки кожи. Иванчук объяснил осложнения возрастом пациентки и гормональным сбоем, а также предложил исправить все бесплатно. Однако мать Бони предпочла пойти в суд.
Боня сделала пластическую операцию в прошлом году. Осенью она начала частично показывать публике результаты и просила не судить ее строго.