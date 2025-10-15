Марк Эйдельштейн заявил о большой любви «ко всему нижегородскому»

Актер Марк Эйдельштейн посетил малую родину в рамках показа коллекции Яндекс.Маркета FW25/26 на Нижегородской ярмарке. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Отвечая на вопрос корреспондента о том, кто является его стилистом, Эйдельштейн с юмором отметил, что образы ему подбирает будильник.

«Коли я по будильнику проснулся, то у меня есть время на подумать. Коли нет, то нет. Обычно нет», — призналась звезда.

Актер также рассказал, что для участия в мероприятии выбрал одежду, созданную его другом — местным дизайнером Юджином Гусевым. В завершение Эйдельштейн заявил о большой любви «ко всему нижегородскому».