Мария Шумакова снялась в купальнике, обнажив целлюлит и лишний вес

Мария Шумакова показала фото в купальнике и заявила, что весит 79 килограммов

Артистка предстала перед камерой в красном, закрытом купальнике. Она распустила волосы и надела темные очки, со свисающим украшением на одной из линз.

«Ракурс выигрышный, но целлюлит намерено не замазывала. Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека!» — написала Шумакова под фото.

Она призналась, что весит 79 килограммов. Женщина усердно пытается похудеть и каждый сброшенный килограмм для нее личная победа.

Ранее стало известно, что Мария Шумакова родила первенца. Знаменитость раскрыла фанатам имя новорожденного — Леонид.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена