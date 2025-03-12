Мария Кожевникова: совмещать карьеру и воспитание четверых детей невозможно

Известная актриса Мария Кожевникова, звезда сериала «Универ», недавно появилась на светском мероприятии после долгого перерыва и рассказала подробности своей жизни после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил Пятый канал .

С одним или двумя детьми можно совмещать работу, с тремя — уже сложно, призналась звезда. По ее словам, появление четвертого показало, что уделять время карьере и воспитанию уже невозможно.

«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии», — заявила Кожевникова.