Мария Кожевникова: совмещать карьеру и воспитание четверых детей невозможно

Известная актриса Мария Кожевникова, звезда сериала «Универ», недавно появилась на светском мероприятии после долгого перерыва и рассказала подробности своей жизни после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил Пятый канал.
С одним или двумя детьми можно совмещать работу, с тремя — уже сложно, призналась звезда. По ее словам, появление четвертого показало, что уделять время карьере и воспитанию уже невозможно.
«Я рожала их для себя, не для кого-то. Поэтому я где-то ушла из профессии», — заявила Кожевникова.
Дни Кожевниковой расписаны по минутам: она занимается воспитанием, поддерживает сыновей в спорте и следит за их успехами. Однако актриса не забывает и про свое здоровье. Знаменитость опровергла миф о пользе беременности для организма и подчеркнула, что следить за своим состоянием становится сложнее с каждым последующим ребенком, добавил aif.ru.
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