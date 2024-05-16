Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву | 360°

16 мая 2024, 11:30
Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву
Певица Мерабова призвала не прощать оскорбившую россиян артистку Пугачеву
Певица Мариам Мерабова объяснила, почему россиянам не нужно прощать артистку Аллу Пугачеву. Она рассказала об этом в интервью порталу «Абзац».
Певица напомнила, что Примадонна назвала свою аудиторию «холопами» и «рабами», а также ставила крайне высокие цены на билеты на концерты. По мнению Мерабовой, прощать это не нужно.
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«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например», — заявила артистка.
При этом певица не разделяет гнева Пугачевой по отношению к россиянам и не видит причин оскорблять соотечественников.
«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права? Потому что ты ее не любишь?» — обратилась к примадонне Мерабова.
Накануне певица раскритиковала выступления бородатых женщин на Евровидении. Она считает, что таким артистам лучше петь в караоке для своих друзей.
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Музыка
Алла Пугачева
Шоу-бизнес
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