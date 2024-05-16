Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 11:30 Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву Певица Мерабова призвала не прощать оскорбившую россиян артистку Пугачеву РИА «Новости»

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Певица Мариам Мерабова объяснила, почему россиянам не нужно прощать артистку Аллу Пугачеву. Она рассказала об этом в интервью порталу «Абзац».

Певица напомнила, что Примадонна назвала свою аудиторию «холопами» и «рабами», а также ставила крайне высокие цены на билеты на концерты. По мнению Мерабовой, прощать это не нужно.

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«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например», — заявила артистка.

При этом певица не разделяет гнева Пугачевой по отношению к россиянам и не видит причин оскорблять соотечественников.

«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права? Потому что ты ее не любишь?» — обратилась к примадонне Мерабова.

Накануне певица раскритиковала выступления бородатых женщин на Евровидении. Она считает, что таким артистам лучше петь в караоке для своих друзей.