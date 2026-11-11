MARGO рассказала, что чуть не решилась на операцию по уменьшению носа

Певица MARGO сообщила, что едва не согласилась на операцию по уменьшению носа, но передумала после просмотра результата. Об этом она рассказала в беседе с Леди Mail .

По ее словам, родители давно мечтают, чтобы она уменьшила нос, и она снова чуть не решилась на операцию. Технологии позволяют заранее увидеть результат: ей показали, каким будет нос после коррекции, и он оказался «совсем маленьким, буквально как клювик воробья».

«Я посмотрела и подумала: „Слава богу, что я ничего не сделала“. В очередной раз убедилась: я прекрасна такой, какой родилась. Иногда просто полезно еще раз себе это напомнить», — сказала MARGO.

Она отметила, что уже стала популярной и доказала себе и всем, что необязательно что-то менять в себе, чтобы тебя заметили.